Какой возвращаем в программу?

Всего в зимней олимпийской программе 16 видов спорта. Вы их легко вспомните за за пару минут.

Обычно новые дисциплины приживались в программе и усложнялись правилами. Но были и те, которые появлялись всего на паре Олимпиад или вовсе – только в качестве демонстрации.

Соревнования военных патрулей

Входили в официальную программу первой зимней Олимпиады 1924 года, но постфактум: то есть организаторы решили вручить медали лишь после гонки. На последующих Играх до середины ХХ века соревнования патрулей проводились только как показательный вид. А после – совсем исчезли, потому что появился более зрелищный биатлон.

В 1924-м на старт вышли шесть команд, а финишировали из-за плохой погоды только четыре. Победили швейцарские военные. Да, по регламенту могли участвовать только люди из армии. Команда состояла из двух офицеров и двух рядовых. Помимо стрельбы и лыжной трассы нужно преодолеть горный участок. Одна гонка длилась около пяти часов и заканчивалась стрельбой в воздушные шары.

Специальные фигуры

Дисциплина фигурного катания. Появилась официально только на Играх 1908 года. Да, это была летняя Олимпиада в Лондоне, и фигуристы соревновались на закрытом катке. Уточним, что Игры длились полгода, и фигурное катание проводилось в середине осени.

По правилам фигурист должен начертить заявленный узор коньком, катаясь при этом на одной ноге. Судьи оценивают точность исполнения. Первое и последнее золото в этом виде выиграл представитель Российской Империи – Николай Коломенкин, обойдя знаменитого чемпиона мира Ульриха Сальхова, «автора» одноименного прыжка. На Олимпиаде Коломенкин выступал под псевдонимом «Николай Панин» – его пришлось взять, так как конькобежец работал чиновником, спорт на профессиональном уровне считался неподходящим занятием для государственного служащего.

Специальные фигуры вычеркнули уже к следующей Олимпиаде, потому что оказались слишком сложными – узоры качественно выводили всего несколько фигуристов.

Лыжный балет

Направление фристайла, популярное на стыке 80-90-х. Лыжный балет дважды неофициально появлялся на Олимпиадах, но после 1992-го жизнь спорта постепенно угасла.

Многие сравнивают его с фигурным катанием. Только вместо коньков – лыжи. Сейчас танцы и прыжки на лыжах под музыку смотрятся немного нелепо: как будто лыжники просто дурачатся.

Айсшток

Собрат керлинга, которому не хватает медийной раскрутки. Айсшток дважды демонстрировался на Олимпиадах: в 1936-м и 1964-м. Но спорт по-прежнему остается скорее зимним развлечением в Германии, Австрии и Швейцарии.

Если в керлинге нужно катить тяжелый снаряд, а швабрами усиливать скорость его движения по льду, то в айсштоке правила проще. Нужно бросать палку, к которой прицеплен скользящий диск, стараясь попасть в центр площадки.

Еще одно преимущество айсштока – в него необязательно играть на льду. Распространены версии на бетоне и асфальте. Поэтому летняя вариация набирает популярность в Африке и Южной Америке.

Спид-скиинг

В отличие от классического скоростного спуска на лыжах, тут у спортсмена другая задача – развить максимальную скорость, а не финишировать первым или показать лучшее время.

Спорт казался зрелищным и прошел в показательную программу 1992 года. Но продвижение спид-скиинга остановила трагедия: горнолыжник Николя Бошате во время тренировки столкнулся со снегоутрамбовывающей машиной и погиб от травм.

МОК в итоге решил, что не стоит популяризировать спорт, где лыжники развивают скорость свыше 200 км в час и теряют контроль.

Гонки на собачьих упряжках

Эксперимент на третьей Олимпиаде в 1932 – и тоже вне официальной программы. Гонка даже прошла даже за две недели до открытия Игр. И получилась совсем уж местечковой: участвовали 12 спортсменов – и все из США или Канады. Но это смотрелось как минимум мило: каждого участника гнали вперед шесть собак.

Только представьте, сколько бы лайков они сейчас собирали.

Лыжная буксировка лошадью

Показательно прошли один раз – в 1928-м. Сейчас у спорта более лаконичное название – скиджоринг. Это когда лыжник цепляется к животным или машине, и они тянут его к финишу.

Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен обожал скиджоринг и продвигал в официальную программу ОИ, но его усилий хватило только на один неофициальный заезд. Тогда по замерзшему озеру лыжников тащили лошади. Весь пьедестал заняли швейцарцы.

Хоккей с мячом

В России давно мечтают, чтобы бенди стал частью программы. Кроме шведов на чемпионате мира у нас не было конкурентов, начиная с советской эпохи. Но в этом и проблема для попадания на Олимпиаду: хоккей с мячом – локальный вид, которому не хватает раскрученности в Северной Америке и Центральной Европе. Хотя, например, на нескольких чемпионатах мира выступала сборная Сомали – даже классический хоккей таким не похвастается.

На Олимпиаде бенди был единожды, как демонстрация, – в 1952-м. Тогда в Осло Швеция, Норвегия и Финляндия сыграли каждый с каждым по разу. Турнирчик выиграли шведы, а среди победителей был футболист «Ромы» Урвар Бергмарк, который позже возьмет серебро на ЧМ по футболу.

С тех пор хоккей с мячом иногда продвигали на Олимпиаду, но МОК отклонял заявки. Максимум бенди на данный момент – Универсиада.

***

