«С кайтом можно кататься везде – от заснеженной тундры до пустыни Сахара». 9 наивных вопросов о кайтсерфинге

От редакции: Когда слышишь слово «кайтсерфинг», в голове возникает образ человека, летящего над океаном на воздушном змее. Но оказывается, что это не совсем так.

Основоположник российского серфинга и кайтсерфинга, первый чемпион России по всем современным направлениям кайтинга, основатель первого бренда экипировки для серфинга и кайтинга Esoteric Владимир Бобылев ответил на наши наивные вопросы и объяснил, в чем величие этого вида спорта.

– Что такое кайтсерфинг? И как вы стали им заниматься?

– Кайтсерфинг родился из священного союза двух древних искусств: серфинга как религиозного наследия гавайских и полинезийских племен и мистического ритуала запуска воздушных змеев, веками служившего людям языком общения с небесными силами.

В конце XX века эти две линии сакрального ритуала сошлись в одну бесконечность благодаря науке: кевлар и дайнима превратили стропы в нервные окончания, передающие малейшее движение ветра, а материал для кайтов rip‑stop из нейлона и полиэстера соединил легкость, прочность и стойкость к солнцу. И только тогда мы окончательно смогли взлететь над океаном! Тогда все и началось.

Создатели этого удивительного вида спорта – мои друзья, французы, братья Бруно и Доминик Леганю. Во Франции он известен под названием «флайсерфинг». Оно неслучайно, а точно отражает суть – полет над водой, во время которого человек становится почти невесомым и подчиняет себе все стихии одновременно. И ты превращаешься в живое звено между небом и землей. Под ногами – мощь океана. Над головой – бескрайнее небо. А между ними ты, управляющий силой ветра.

Помню, как покупал у Бруно и Доминика свои первые кайты – прямо из их гаража. В этих кайтах, созданных руками моих друзей, была не только инженерная мысль – в них жила мечта. Мечта о полете, о свободе, о слиянии с природой. И сегодня, глядя на парящих над водой кайтсерферов, я знаю: все началось с тех самых кайтов из французского гаража.

На тот момент у меня уже был большой опыт в серфинге. В детстве я каждое лето проводил у бабушки в Коктебеле, который и стал для меня настоящей серф‑колыбелью. В полном неведении, без наставников и пособий, я придумывал и оттачивал собственную технику серфинга, создавал свои первые доски, а в 1984-м основал серф-клуб «Коктебельский Дракон».

Но со временем я понял, что в обычном серфинге ты 99% времени гребешь против волн – и это монотонный труд, предшествующий кратковременному восторгу. Кайтсерфинг же дарит мгновенный доступ к волне. Мы скользим навстречу волне, а наши прыжки и вылеты не уступают тем, что демонстрируют птицы.

Сегодня для меня существует лишь один подлинный вид серфового спорта – кайтсерфинг. Это не просто разновидность, а эталон и истинный апогей серфовой культуры. Кайтсерфинг – это не альтернатива, а эволюция. Это серфинг, достигший высшей формы, обретший крылья.

1995 год стал поворотным: кайтсерфинг захватил меня целиком, и родилась идея первого в России кайт-клуба «Змеиное логово». В 1996‑м клуб появился. В продвижении кайтинга в России мы не ограничивались только буксировочным кайтингом, а также продвигали всю мировую культуру кайтинга, включая воздушные змеи для пилотажа и шоу гигантских воздушных змеев. Тогда и появился наш проект Театр Ветра Змеиного логова.

– Если рядом нет воды, заниматься кайтсерфингом не получится?

– Сейчас кайтсерфинг существует не только на воде. Это целая вселенная возможностей. Его главная характеристика – всесезонная универсальность. При помощи кайта можно скользить везде: по воде, снегу, льду и даже земле.

Добавьте к уже известным видам спорта «кайт» – и перед вами откроются безграничные горизонты. Кайтсерфинг – танец с океаном. Сноукайтинг – полет над заснеженными просторами на лыжах, сноуборде или коньках. Лендкайтинг – скольжение по равнинам на скейтах, маунтинбордах или кайт-багги. С кайтом можно кататься везде – от заснеженной тундры до пустыни Сахара.

Скольжение на маунтинборде по соляной пустыне или барханам Сахары – словно космический кайтсерфинг на далекой планете Татуин из «Звездных войн».

Или соляная пустыня Эль-Джерид – величественное соленое озеро и солончак в Тунисе, который в летний период превращается в бескрайнюю гладь. Это место славится миражами, розовыми и фиолетовыми соляными озерами, а также «розами пустыни» – уникальными образованиями из соли и песка, неподалеку от которых раскинулись оазисы с величественными финиковыми пальмами. По этой твердой, словно асфальт, поверхности я с легкостью разгонялся на кайтбагги до 120 км/ч.

Для меня серфинг – больше, чем волны. Это любое скольжение. Суть не в средстве, а в ощущении полета, в моменте, когда ты сливаешься с движением. Это ощущение я искал, когда в юношестве занимался горными лыжами и прыжками с трамплина.

Тогда я долго и упорно экспериментировал с прыжками на горных лыжах на большом московском трамплине – а это было категорически запрещено. Из-за этого меня с позором исключили из секции. Но благодаря кайту я нашел эту свободу.

– Рекордная высоты полета на кайте – почти 500 метров. Не все же на такой летают?

– Нужно понимать, что кайтинг – это не единый вид спорта, а целый спектр дисциплин, каждая из которых имеет свои цели, уровни риска и критерии оценки достижений.

Биг-эир – это прыжки с волны с максимальной высотой и амплитудой. В нем цель – показать максимально зрелищные и сложные трюки, а главные критерии – высота и техника. Основные опасности – жесткое приземление, потеря контроля в воздухе, травмы при падении.

Полеты на кайте с гор – это дисциплина, в которой при помощи восходящих потоков воздуха у склона осуществляет длительное парение. В нем основные цели – навигация вдоль рельефа и преодоление как можно большей дистанции. Опасности соответствующие – внезапные порывы ветры, столкновение с рельефом, потеря высоты над крутым склоном.

Лифтинг – это вертикальный подъем на максимальную высоту. Люди взлетают на 100-200 метров, но и это не предел. Поскольку акцент делается на высоту, основные опасности сопряжены с ней – обрыв строп или проблемы с кайтом, резкое изменение направление и силы ветра, потеря ориентации в пространстве, падение.

И очень важно осознавать, что в большинстве случаев кайтсерферы не летают, а скользят по поверхности.

– Как управлять кайтом?

– Райдер движется за счет тяги, которую создает кайт. Важно понимать: идти строго против ветра невозможно – движение осуществляется только под углом к нему, по аналогии с парусным спортом.

Ключевой элемент техники – ветровое окно. Это пространственная зона, в которой кайт генерирует тягу. Перемещая кайт внутри этого окна, райдер регулирует силу тяги, задает направление движения, создает импульс для прыжка.

Управление кайтом осуществляется с помощью планки и строп. Принципы довольно простые:

● Натяжение планки увеличивает тягу.

● Поворот планки меняет направление полета.

В критической ситуации можно полностью расчековать (то есть отстегнуть) кайт.

На кайт воздействуют базовые аэродинамические принципы: закон Бернулли (объясняет, как разница давлений создает подъемную силу) и эффект Вентури (демонстрирует, как ускоренный поток воздуха увеличивает тягу). Эти знания помогают прогнозировать поведение кайта в разных условиях.

Для новичков первый шаг в кайтсерфинге – несколько занятий в сертифицированной кайт-школе. Обучение начинается с пилотажного кайта, компактной модели для отработки базовых навыков управления в ветровой зоне. На этом этапе ученик тренирует координацию движение и доводит манипуляции с планкой до автоматизма.

Мой совет – уделяйте максимум времени тренировкам с пилотажкой. Ваша цель – научиться управлять кайтом интуитивно, даже с закрытым глазами.

– Кайтсерфинг – это опасно?

– Кайт не просто воздушный змей. Это воплощенная в ткани и стропах мощь стихий, с которой нельзя обращаться легкомысленно. Он не терпит панибратства, не прощает рассеянности и не соглашается на роль бездушной игрушки. В диалоге с ним нет места беспечности: одно неосторожное движение может обернуться серьезными последствиями.

В этом скрыта глубокая философская истина: главная опасность для райдера зачастую таится в нем самом. Прежде чем выйти на ветер, стоит задать себе неудобные вопросы: достаточно ли я собран, чтобы не стать угрозой для себя и других? готов ли я принимать решения с холодной головой, когда адреналин рвется наружу? Осознаю ли, что моя свобода катания неотделима от ответственности за тех, кто рядом?

Да, кайтсерфинг способен быть одним из самых безопасных экстремальных видов спорта – но лишь при жестком соблюдении трех условий:

● Навыки. Без фундаментальной подготовки любая попытка катания превращается в рулетку.

● Знание техники безопасности. Это не скучные правила, а свод законов, по которым существует мир ветра и воды. Пренебрежение ими – вызов, на который природа отвечает жестко.

● Осознанность. Умение видеть не только красоту полета, но и скрытые угрозы: линии электропередач, неровности рельефа, других райдеров.

История хранит примеры того, как небрежность превращает спорт в фарс. В середине 90‑х у меня отстегнулся кайт от страховки, улетел и намотался на трамвайные провода. Водителям трамваев пришлось проезжать висящий кайт, опуская токоприемники, пока специалисты не сняли этот воздушный трофей. Это не анекдот, а предупреждение: беспечность всегда находит способ напомнить о себе.

– Какое нужно снаряжение для кайтсерфинга и сколько на него нужно потратить?

– Зимой начинать занятия кайтсерфингом дешевле – особенно если уже есть лыжи или сноуборд. У нас, конечно, они специализированные, но для начинающих подойдут и обычные.

Можно купить подержанные кайты – с двумя уже можно нормально кататься. Если есть три – это вообще идеальный вариант.

Также вам понадобится кайт-трапеция – поясная или сидячая. Это система распределения силы. Она снимает нагрузку с рук, передавая тягу кайта через крюк и пояс или бедра на корпус. Без нее человек стал бы заложником собственной силы: руки быстро устают, контроль теряется, а ветер из партнера превращается в противника.

Приблизительная стоимость базового снаряжения для кайтсерфинга:

1. Кайт (крыло)

Функция: создает тягу за счет ветра.

Что учесть: размер под ваш вес и типичный ветер в регионе (обычно 5–17 м²).

Цена (новый): 60 000– 350 000 руб.

Б/у: 30 000–150 000 руб.

2. Планка управления

Функция: регулирует тягу и направление кайта.

Цена (новая): 30 000–80 000 руб.

Б/у: 8 000–25 000 руб.

3. Трапеция

Функция: снимает нагрузку с рук, передает тягу от кайта к телу.

Типы: сидячая (для новичков и гедонистов), поясная (универсальная), гибридная.

Цена (новая): 20 000–80 000 руб.

Б/у: 4 000–12 000 руб.

4. Доска (кайтборд)

Функция: обеспечивает скольжение по воде.

Варианты: твинтип (универсальный), гидрофойл (для слабого ветра), серфборд (для волн).

Цена (новая): 30 000–80 000 руб.

Б/у: 10 000–35 000 руб.

– Как появились ваши бренды?

– Я начал заниматься серфингом и кайтсерфингом в 80-х и 90-х, поэтому всему учился сам. В детстве просил родителей выписывать мне научно-популярные журналы: «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», «Знание – сила», – но самыми полезными и практичными оказались «Моделист-конструктор» для конструирование всего подряд и невероятный по тем временам журнал «Наука и религия», концептуальный разрыв шаблонов. Именно оттуда появилось увлечение практической психологией и название моего первого бренда серфбордов – Esoteric.

Это название отражает особую философию бренда, который стремится проникнуть в самую суть серфинга как явления, соединяя в себе мистическое восприятие стихии и глубокое понимание этого вида спорта.

Первые самодельные серфборды, которые я делал в Коктебеле в начале 80-х годов под брендом Esoteric, я назвал Dragon и Skysnake в честь легендарного чудовища, обитающего в Коктебельской бухте – Коктебельского Дракона или Змея, как его по-разному называют. Сейчас под этими брендами мы производим весь ассортимент продукции, причем не только для серфовых и ветренных видов спорта.

Но приоритет отдаем именно им. Например, горные лыжи и сноуборды мы делаем только для сноукайтинга, так как в нашем спорте нужны специальные модели с большими радиусами.

В производстве кайтов мы используем только самые современные материалы, которые делают катание максимально безопасным.

Мы принципиально используем только яркие цвета. Это не вопрос стиля, а вопрос безопасности. Глаз быстрее фиксирует насыщенные оттенки – особенно красный, желтый и оранжевый. Они максимально контрастируют с окружением и остаются заметными даже в тумане или сумерках.

Практическая польза от использования ярких цветов – это в первую очередь повышенная заметность спортсмена для окружающих, команды и спасателей. А также ускорение реакции в экстремальных ситуациях.

А на идеологическом уровне наша ДНК – симбиоз яркости экстремальных культур: техногенный драйв снегоходов. агрессивная мощь кроссовых мотоциклов, первозданная свобода серфинга, бескомпромиссный дух кайтсерфинга – лучшего вида спорта на земле!

– Какой нужен ветер, чтобы заниматься кайтсерфингом? И в каких условиях можно кататься?

– Минимально для катания требуется 5-6 м/с – при таком ветре кайт лишь пробуждается, тянет сдержанно, будто проверяя вашу решимость.

Оптимальные 7-12 м/с дарят баланс – достаточно тяги для полета, но не так много, чтобы потерять контроль.

А вот порывы свыше 15-17 м/с превращают ветер в шторм, а кайт – в неукротимую силу, опасную даже для опытных райдеров.

Не менее важно направление ветра. Идеальны два сценария: cross-shore (вдоль берега), дающий предсказуемую тягу, и onshore (с моря на сушу), позволяющий вовремя вернуться к берегу. При ветре offshore (от берега) вы рискуете оказаться во власти стихии, унесенным в открытое море.

Место для катания должно быть по‑настоящему свободным: длина строп 25–27 м требует простора без препятствий – ЛЭП, деревьев, скал. И, конечно, вокруг не должно быть многолюдных общественных пляжей – кайтсерфинг немыслим без уважения к безопасности окружающих. Обучение у инструктора не роскошь, а необходимость: без базовых навыков вы рискуете не только собой, но и теми, кто рядом.

Выбор кайта – тоже искусство: в слабый ветер (5-7 м/с) берут больший размер (12-15 м²), смиряясь с низкой скоростью; в средний (8-12 м/с) – берут кайт 9-12 м², находя баланс; в сильный (13-15 м/с) нужен кайт 6-9 м², ибо избыток силы опаснее ее недостатка. Ошибка в выборе – путь к потере равновесия в танце со стихией.

Очень важный аспект при катании на кайте заключен не только в скорости ветра, но и его плотности. Это очень важный параметр, который, с научной точки зрения, определяется тремя характеристиками:

1. Температура – чем теплее, тем меньше плотность.

2. Давление – при высоком давлении воздух плотнее.

3. Влажность – влажный воздух менее плотный.

Чем плотнее воздух и сильнее ветер, тем ощутимее кайт цепляется за поток и тем мощнее его тяга.

– Нужна ли для кайтсерфинга особая физическая подготовка? Есть ли ограничения по весу?

– Кайтсерфинг не требует атлетизма, но просит особого согласия между телом и стихией. Физическая подготовка здесь – не про рельеф мышц, а про функциональную собранность: умение распределять нагрузку, дышать в ритме ветра и держать равновесие, когда мир вокруг рывками меняет вектор.

Сила рук и кистей важна, но не как в подтягиваниях – а для выносливости в управлении планкой. Мышцы кора и спины работают не на гипертрофию, а на сохранение осанки против тяги кайта. Ноги – не жмут железо, а гасят рывки, тонко задают направление, чувствуют доску как продолжение себя.

При этом главный инструмент – не мускулы, а проприоцепция: чувство положения тела в пространстве, способность уловить микросмещение веса и ответить движением, почти незаметным для постороннего. Сюда же подключается вестибулярная устойчивость – умение не потерять равновесие, когда ветер резко меняет силу.

Что касается веса, жестких ограничений нет – есть ориентиры для выбора снаряжения. Человек весом 60 кг и 100 кг могут кататься в одних и тех же условиях, но на кайтах разного размера: легкий райдер возьмет 7-10 м², более тяжелый – 12-15 м². При этом в плотном холодном воздухе кайт дает больше тяги, и «тяжелый» райдер может взять кайт чуть меньше, а в жарком разреженном воздухе легкий райдер, наоборот, выиграет от кайта побольше.

Суть не в цифрах на весах, а в балансе: между массой тела, размером кайта, плотностью и силой ветра. Кайтсерфинг доступен любому, кто готов не бороться с ветром, а находить с ним общий ритм, воспринимая усталость не как поражение, а как подсказку. Важно начинать не с погони за рекордами, а с умения чувствовать, как кайт отзывается на движение, вода держит доску, а вы связывает все это воедино.

