Как тренировать пальцы для игры на гитаре?

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Если вы серьезно занимаетесь музыкой и планируете в будущем играть сложные композиции, необходимо уделять время тренировкам. Мастерство всегда требует больших затрат времени и сил. Поэтому подходить к занятиям нужно со всей ответственностью. В этой статье мы рассмотрим различные упражнения для развития скорости и чистоты игры на гитаре, тренировке чувства ритма. А начнем с разогрева рук.

Разминка рук перед игрой

Возьмите себе за правило разминать руки перед игрой. Разминка должна стать неотъемлемой частью ваших тренировок и выступлений на публике. И чем больше времени вы будете ей уделять – тем лучше.

Во-первых, напрягая неразогретые мышцы, вы рискуете их травмировать. Тендинит (воспаление сухожилий) и артрит (воспаление сустава) – профессиональные болезни гитаристов. Банальная разминка сильно уменьшает риск травм.

Во-вторых, гимнастика для рук сильно повышает эффективность тренировок. Попробуйте разминаться перед игрой – и почувствуете, насколько быстрее и точнее стали бегать по грифу ваши пальцы.

Личное наблюдение: без разминки максимальная скорость исполнения пассажей падает на 25-30%. Гимнастика состоит из 2-х частей: с гитарой и без нее. Сначала вам нужно отложить инструмент в сторону и подготовить руки.

Начните с предплечий и кистей – сделайте несколько десятков круговых вращений в обе стороны, как на физкультуре. Затем идет растяжка пальцев. Старайтесь развести пальцы левой руки в стороны на максимальное расстояние.

Сначала тянитесь без помощи правой руки, потом с ней. Следите за своими ощущениями – до боли доводить не стоит. Также неплохо будет сгибать пальцы по одному, удерживая все остальные. Если у вас есть эспандер – можно немного позаниматься с ним.

Уделяя этому всего несколько минут в день, вы обезопасите свои руки от травм, а также повысите эффективность тренировок. Особое внимание уделяйте левой руке – именно она нагружается больше всего. Но и о правой забывать не стоит – быстрая игра тоже утомляет ее.

Разминка с гитарой на чувство ритма

Когда вы сделаете простую зарядку – можно смело браться за гитару. Сходу играть на пределе возможностей чревато неприятностями. Нужно начинать не спеша, постепенно наращивая темп. Поупражняйтесь хотя бы 10-15 минут – и ваши руки скажут вам спасибо.

Сейчас самое время уделить внимание ритму. Ритмичность – основа любой музыки (кроме, разве что, ambient). В каком бы направлении, и на каком бы инструменте вы ни играли – о ритме забывать нельзя.

Начать стоит с медленной игры. Возможно, вам кажется, что играть медленно – это очень легко и скучно? Попробуйте безошибочно попадать в удары метронома 4-ми нотами при темпе 40-50 ударов в минуту. Большинство начинающих гитаристов не смогут этого сделать. Тренироваться нужно на всех скоростях и непременно с метрономом. Метроном – лучший друг и учитель музыканта.

Установите скорость метронома в 60 bpm (ударов в минуту). Сыграйте пассаж, представленный на картинке. Через несколько минут увеличьте скорость до 70 bpm, потом до 80, 90 и так далее.

Пройдите его по кругу несколько раз. Сначала играйте 4-ми нотами, затем 8-ми, затем 16-ми. Можно их комбинировать, чтобы получать простейшие ритмические рисунки, например, галоп (8-8-4 или 16-16-8), или использовать триоли.

Затем пробегитесь по гаммам. Постройте от любой ноты на 6-й струне гамму – и проиграйте ее аналогичным образом. Важно не «засиживаться» в одном месте на грифе. Одинаковое внимание уделяйте как первым ладам, так и самым последним. Ваши пальцы всегда должны бегать уверенно.

Если вы играете медиатором – пробуйте разные способы атаки. Сначала поиграйте пассаж переменным штрихом, затем даунстроком. Владельцам электрогитар рекомендуется упражняться и на чистом звуке, и с перегрузом. Техника игры у них немного отличается, и над ней тоже нужно ежедневно работать.

Если вы торопитесь – позанимайтесь хотя бы минут 10. Это гораздо лучше, чем ничего.

Упражнения для скоростной игры на гитаре

Научиться играть быстро – это всего лишь половина дела. Многие музыканты могут выдавать и по 20 нот в секунду, но разобрать в этом хоть какую-то мелодию очень тяжело. Дело здесь в правильной настройке звука и чистоте игры.

Звук – это очень масштабная тема и заслуживает целого цикла отдельных статей. А вот над чистой игрой нужно работать. Сначала определите максимальную комфортную для себя скорость. Выберите любимый рифф или простую гамму, включите метроном и проиграйте ее. Затем увеличьте скорость и повторите. Увеличивайте до тех пор, пока в мелодии не начнет появляться «грязь».

Небольшие ритмические неточности, скрежет медиатора по оплетке струн, задевание лишних струн – все это сильно портит мелодию. Особенно если в своей музыке вы используете овердрайв или дисторшн. Когда вы поняли предел своих возможностей – можно приступать к его расширению. Еще раз: забудьте про игру без метронома! Начните с упражнения, описанного выше. Выбирайте любой лад, стройте от него аналогичный пассаж и проигрывайте.

Следите за чистотой. Если играете грязно – стоит немного снизить темп или передохнуть. Не зацикливайтесь на одном упражнении. Надоело играть этот пассаж – переключайтесь на другие лады, на гаммы. Игра любимых произведений ничем не хуже.

Выберите интересную быструю композицию или отрывок из нее, разучите – и в бой! Самое главное – сыграть максимально четко. Ни разу не сбиться с ритма. Ни разу не задеть лишнюю струну. Когда это будет получаться – немного увеличивайте скорость. Всего на 2-3 удара в минуту. Вы почти не почувствуете разницы, и без проблем сыграете разогретыми руками. Даже если вы будете сдвигать порог на 1 bpm в день – уже через месяц получите ошеломляющий результат.

Не забывайте про различные техники игры. Если вам интересен свип – обязательно тренируйте его. Нравится теппинг – добавляйте новые ноты в свои упражнения. Попробуйте, например, двумя руками проиграть пассаж с картинки. Буква Т в табулатуре показывает, какие звуки играются пальцем правой руки.

При игре теппингом обращайте внимание на громкость звучания ноты. У начинающих гитаристов очень хромает извлечение звука мизинцем и безымянным пальцами – следите за этим. Приглушайте все лишние струны, чтобы игра была максимально чистой. Ваша задача – довести свое исполнение на текущей скорости до идеала. И только потом можно переходить на следующий уровень.

Итоги

Повторим еще раз, как должна проходить ваша тренировка:

Разминка рук и растяжка; Медленная игра гамм под метроном; Определение комфортной скорости на сегодня; Игра упражнений для скоростной игры также под метроном.

Возможно, такой подход покажется вам скучным. Десятки раз проигрывать один и тот надоевший рифф, к тому же следить за сотнями мелочей. Но вспомните пословицу: «Повторенье – мать ученья».

Быстрая игра – это очень сложная техника. Далеко не каждый гитарист может похвастаться чистым исполнением скоростных пассажей. Чтобы достичь вершин мастерства, нужны годы упорных тренировок. Уделяйте всего 40 минут в день этим упражнениям – и результат не заставит себя ждать.

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