Уильямс пришел голым на пресс-конференцию после победы на чемпионате мира по снукеру

Валлийский снукерист Марк Уильямс пришел обнаженным на пресс-конференцию после победы на чемпионате мира в Шеффилде.

В финале турнира Уильямс обыграл четырехкратного чемпиона Джона Хиггинса (18:16).

Ранее Уильямс пошутил, что если выиграет чемпионат, то даст интервью голым. Спортсмен пришел в зал, где проходила пресс-конференция, в одном полотенце, а когда сел за стол, то снял и его.

Победа на чемпионате мира в Шеффилде – третья в карьере Уильямса (2000, 2003, 2018). 43-летний валлиец стал самым возрастным победителем турнира.

He’s a man of his word...



As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion – naked! 😳#bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF