Чемпион мира по снукеру Бинэм дисквалифицирован на шесть месяцев за ставки

Чемпиона мира-2015 по снукеру Стюарт Бинэм получил шестимесячную дисквалификацию за ставки.

Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) провела расследование, которое установило, что Бинэм делал крупные ставки на снукерные матчи.

Сообщается, что общая сумма ставок составляет около 47 тысяч долларов. Доказательств того, что англичанин как-то влиял на ход встреч в связи с этим, нет. Хотя в период с 2003 по 2015 год он делал ставки на свои собственные матчи.

Бинэм должен выплатить штраф в размере 26 тысяч долларов. Если он пройдет курс по борьбе с игроманией и не нарушит вновь кодекс WPBSA, то его отстранение может быть сокращено до трех месяцев.

«Игроки должны понимать, что они вообще не могут делать ставок на снукер, даже если не участвуют в матче или турнире.

Любой игрок, который нарушит правила, столкнется с серьезными последствиями», – отметил председатель WPBSA Джейсон Фергюсон.