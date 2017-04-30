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    Снукер. Чемпионат мира. Финал. Селби сыграет с Хиггинсом

    Теги Джон Хиггинс чемпионат мира (снукер) результаты Марк Селби снукер

    Сегодня в Шеффилде начнется финал чемпионата мира по снукеру. Марк Селби встретится с Джоном Хиггинсом.

    Отметим, что на счету Селби два титула чемпиона мира, Хиггинс выигрывал турнир четыре раза.

    Снукер

    Чемпионат мира

    Шеффилд

    Финал

    30 апреля – 1 мая

    Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия)

    Начало первой сессии – 16.00 (30 апреля)

    Начало второй сессии – 21.00 (30 апреля)

    Начало третьей сессии – 16.00 (1 мая)

    Начало четвертой сессии – 21.00 (1 мая)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.

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