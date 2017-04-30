Снукер. Чемпионат мира. Финал. Селби сыграет с Хиггинсом
Сегодня в Шеффилде начнется финал чемпионата мира по снукеру. Марк Селби встретится с Джоном Хиггинсом.
Отметим, что на счету Селби два титула чемпиона мира, Хиггинс выигрывал турнир четыре раза.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
Финал
30 апреля – 1 мая
Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия)
Начало первой сессии – 16.00 (30 апреля)
Начало второй сессии – 21.00 (30 апреля)
Начало третьей сессии – 16.00 (1 мая)
Начало четвертой сессии – 21.00 (1 мая)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.
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