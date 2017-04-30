Сегодня в Шеффилде начнется финал чемпионата мира по снукеру. Марк Селби встретится с Джоном Хиггинсом.

Отметим, что на счету Селби два титула чемпиона мира, Хиггинс выигрывал турнир четыре раза.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Финал

30 апреля – 1 мая

Марк Селби (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия)

Начало первой сессии – 16.00 (30 апреля)

Начало второй сессии – 21.00 (30 апреля)

Начало третьей сессии – 16.00 (1 мая)

Начало четвертой сессии – 21.00 (1 мая)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – московское. Максимальное количество фреймов – 33.