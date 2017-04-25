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    Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан и Джунху играют вничью, Хиггинс побеждает Уилсона и другие матчи

    Теги Джон Хиггинс чемпионат мира (снукер) результаты Ронни О'Салливан Дин Джунху Марк Селби Барри Хоукинс Марко Фу Стивен Магуайр снукер Кирен Уилсон

    Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала. В утренней сессии Ронни О’Салливан играет вничью с Дином Джунху (4:4), Кирен Уилсон уступает Джону Хиггинсу (3:5).

    Снукер

    Чемпионат мира

    Шеффилд

    1/4 финала

    25 апреля

    Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 4:4 (после первой сессии)

    Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 3:5 (после первой сессии)

    Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 16.30

    Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

    Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00

    Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00

    26 апреля

    Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

    Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

    Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30

    Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

    Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 21.00

    Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 25.

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