Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала. В утренней сессии Ронни О’Салливан играет вничью с Дином Джунху (4:4), Кирен Уилсон уступает Джону Хиггинсу (3:5).

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

1/4 финала

25 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 4:4 (после первой сессии)

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 3:5 (после первой сессии)

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00

26 апреля

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 21.00

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Максимальное количество фреймов – 25.