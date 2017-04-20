Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начался второй раунд. Ронни О’Салливан ведет у Шона Мерфи (4:1, идет первая сессия), Стюарт Бинэм после первой сессии уступает Кирену Уилсону (3:5).

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Второй раунд

20 апреля

Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 3:5 (после первой сессии)

Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 1:4 (идет первая сессия)

21 апреля

Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 12.00

Лянь Веньбо (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.30

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

22 апреля

Стивен Магуайр (Шотландия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

Марк Селби (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 21.00

23 апреля

Нил Робертсон (Австралия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

Барри Хоукинс (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.