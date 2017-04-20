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    Снукер. Чемпионат мира. Второй раунд. О’Салливан обыгрывает Мерфи, Бинэм уступает Уилсону и другие партии

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    Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начался второй раунд. Ронни О’Салливан ведет у Шона Мерфи (4:1, идет первая сессия), Стюарт Бинэм после первой сессии уступает Кирену Уилсону (3:5).

    Снукер

    Чемпионат мира

    Шеффилд

    Второй раунд

    20 апреля

    Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 3:5 (после первой сессии)

    Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 1:4 (идет первая сессия)

    21 апреля

    Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 12.00

    Лянь Веньбо (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

    Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 16.30

    Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

    22 апреля

    Стивен Магуайр (Шотландия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

    Марк Селби (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 21.00

    23 апреля

    Нил Робертсон (Австралия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

    Барри Хоукинс (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 12.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.

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