Пятикратный чемпион мира по снукеру Ронни О’Салливан рассказал о конфликте с руководством Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

В последние месяцы О’Салливан вынужден был ограничивать себя в общении с прессой из-за неоднократных штрафов со стороны организации.

«Очень важно оставаться сосредоточенным, сохранять профессионализм, держать себя подальше от переживаний и стараться делать свою работу. У меня нет никаких проблем с прессой, но иногда я говорю вещи, которые не должен был, а потом попадаю в опалу. После этого получаю письмо о том, что в течение 14 дней мне нужно ответить за свои слова и это за день до турнира, это испортило последние три-четыре соревнования.

Все это длится лет пять, шесть, семь. Все зашло далеко, и если бы у меня не было таких хороших адвокатов, я бы, скорее всего, ушел, потому что я слишком стар для подобных дел.

Я мог бы заниматься другими делами, у меня была бы отличная жизнь. Но я играю в снукер, потому что люблю это. Но я не буду продолжать, если есть люди, которые запугивают меня. Просто не хочу этого.

Я отдал 25 лет жизни этой игре и думаю, что отдал достаточно. Отпустите меня, вы мне не нужны и, вероятно, вы тоже не нуждаетесь во мне», – сказал О’Салливан.