В Шеффилде проходит чемпионат мира по снукеру.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Первый раунд

15 апреля

Марк Селби (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 10:2

Энтони Макгилл (Шотландия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 2:10

16 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:7

Кирен Уилсон (Англия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 10:6

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 5:4 (после первой сессии)

Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 2:7 (после первой сессии)

17 апреля

Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 7:2 (после первой сессии)

Стюарт Бинэм (Англия) – Питер Эбдон (Англия) – 10:5

Шон Мерфи (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 10:8

Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 7:2 (после первой сессии)

Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 8:8 (идет вторая сессия)

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 8:8 (идет вторая сессия)

18 апреля

Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 12.00

Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 12.00

Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.30

Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 21.00

Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 21.00

19 апреля

Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 12.00

Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 12.00

Нил Робертсон (Австралия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 16.30

Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 16.30

Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 21.00

Барри Хоукинс (Англия) – Том Форд (Англия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.