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    Снукер. Чемпионат мира. Первый раунд. Хиггинс обыгрывает Гоулда, Фу играет вничью с Бреселем и другие встречи

    Теги Джон Хиггинс чемпионат мира (снукер) Марк Аллен результаты Стюарт Бинэм Грэм Дотт Дин Джунху Марк Селби Питер Эбдон Марко Фу Эллистер Картер Шон Мерфи Стивен Магуайр снукер Фергал ОБрайен Лянь Веньбо Джадд Трамп Рори Маклеод Мартин Гоулд Том Форд Джимми Робертсон Сяо Годун Люка Бресель Чжоу Юэлун Стюарт Кэррингтон Кирен Уилсон Гэри Уилсон Энтони Макгилл Янь Бинтао Дэвид Грэйс Ноппон Саенгхам

    В Шеффилде проходит чемпионат мира по снукеру.

    Снукер

    Чемпионат мира

    Шеффилд

    Первый раунд

    15 апреля

    Марк Селби (Англия) – Фергал О’Брайен (Ирландия) – 10:2

    Энтони Макгилл (Шотландия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 2:10

    16 апреля

    Ронни О’Салливан (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 10:7

    Кирен Уилсон (Англия) – Дэвид Грэйс (Англия) – 10:6

    Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 5:4 (после первой сессии)

    Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 2:7 (после первой сессии)

    17 апреля

    Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 7:2 (после первой сессии)

    Стюарт Бинэм (Англия) – Питер Эбдон (Англия) – 10:5

    Шон Мерфи (Англия) – Янь Бинтао (Китай) – 10:8

    Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 7:2 (после первой сессии)

    Марко Фу (Гонконг) – Люка Бресель (Бельгия) – 8:8 (идет вторая сессия)

    Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джимми Робертсон (Англия) – 8:8 (идет вторая сессия)

    18 апреля

    Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 12.00

    Джон Хиггинс (Шотландия) – Мартин Гоулд (Англия) – 12.00

    Дин Джунху (Китай) – Чжоу Юэлун (Китай) – 16.30

    Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

    Лянь Веньбо (Китай) – Стюарт Кэррингтон (Англия) – 21.00

    Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 21.00

    19 апреля

    Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 12.00

    Джадд Трамп (Англия) – Рори Маклеод (Англия) – 12.00

    Нил Робертсон (Австралия) – Ноппон Саенгхам (Таиланд) – 16.30

    Эллистер Картер (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 16.30

    Райан Дэй (Уэльс) – Сяо Годун (Китай) – 21.00

    Барри Хоукинс (Англия) – Том Форд (Англия) – 21.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское.

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