В английском Престоне проходит турнир World Grand Prix по снукеру. В финале Барри Хоукинс сыграет с Райаном Дэем.

Снукер

World Grand Prix

Престон, Англия

Финал

12 февраля

Барри Хоукинс (Англия) – Райан Дэй (Уэльс)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – 16.00 и 22.00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.



1/2 финала

10 февраля

Барри Хоукинс (Англия) – Лянь Веньбо (Китай) – 6:1

Очки: 77-0 (51), 64-20, 7-68 (68), 107-16 (106), 92-0 (92), 57-33 (57), 120-7 (120).

11 февраля

Райан Дэй (Уэльс) – Марко Фу (Гонконг) – 6:4

Очки: 1-130 (125), 73-0 (72), 0-84 (84), 85-46 (58), 1-123 (123), 63-72, 80-0, 78-76 (62 МФ), 71-6, 64-63 (51 МФ).