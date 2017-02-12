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    Снукер. World Grand Prix. Финал. Хоукинс сыграет с Дэем

    Теги Райан Дэй результаты Барри Хоукинс Марко Фу снукер Лянь Веньбо World Grand Prix

    В английском Престоне проходит турнир World Grand Prix по снукеру. В финале Барри Хоукинс сыграет с Райаном Дэем.

    Снукер

    World Grand Prix

    Престон, Англия

    Финал

    12 февраля

    Барри Хоукинс (Англия) – Райан Дэй (Уэльс)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала сессий – 16.00 и 22.00 по московскому времени. Максимальное количество фреймов – 19.

    1/2 финала

    10 февраля

    Барри Хоукинс (Англия) – Лянь Веньбо (Китай) – 6:1

    Очки: 77-0 (51), 64-20, 7-68 (68), 107-16 (106), 92-0 (92), 57-33 (57), 120-7 (120).

    11 февраля

    Райан Дэй (Уэльс) – Марко Фу (Гонконг) – 6:4

    Очки: 1-130 (125), 73-0 (72), 0-84 (84), 85-46 (58), 1-123 (123), 63-72, 80-0, 78-76 (62 МФ), 71-6, 64-63 (51 МФ).

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