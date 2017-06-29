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    Анна Богалий о связях тренеров и спортсменок: «В нашей команде «постельных режимов» не было»

    Теги Анна Богалий сборная России жен Анфиса Резцова

    Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий опровергла слова Анфисы Резцовой о взаимоотношениях тренеров и спортсменок в 90-е годы.

    «Я даже не знаю, в какую область подобные домыслы отнести. Когда я попадала в сборную, у нас все было по результату. Мы понимали, что если попадаем, то попадаем.

    Критерии отбора соблюдались. И ничего такого в мою бытность не было. Может быть, я это не застала. Я думаю, что нужно коллег по цеху спросить. Я уверена, что в нашей команде такого не было», – рассказала Богалий.

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