Анна Богалий о связях тренеров и спортсменок: «В нашей команде «постельных режимов» не было»

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий опровергла слова Анфисы Резцовой о взаимоотношениях тренеров и спортсменок в 90-е годы.

«Я даже не знаю, в какую область подобные домыслы отнести. Когда я попадала в сборную, у нас все было по результату. Мы понимали, что если попадаем, то попадаем.

Критерии отбора соблюдались. И ничего такого в мою бытность не было. Может быть, я это не застала. Я думаю, что нужно коллег по цеху спросить. Я уверена, что в нашей команде такого не было», – рассказала Богалий.