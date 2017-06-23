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    Магдалена Нойнер: «Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное»

    Теги Бастиан Швайнштайгер Магдалена Нойнер Томас Мюллер

    Бывшая немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер рассказала о своей жизни вне спорта.

    – Каково это – ощущать себя легендой в 30 лет?

    – Ну, это все началось немного раньше, на самом деле. Но это всегда забавно. Быть легендой в 30 лет – это что-то особенное. Мне нравится. Но на моей визитке ничего про «легенду» не написано.

    – Сложно ли быть Магдаленой Нойнер?

    – Бывали времена, когда это было намного сложнее, чем сейчас. Но это не имеет значения, я всегда остаюсь собой. Я не хочу, чтобы люди вокруг сходили с ума только от одного моего присутствия. 

    Сейчас я могу жить как угодно. Люди следят за каждым шагом Томаса Мюллера или Бастиана Швайнштайгера, например. В моем случае, к счастью, все намного проще. У меня нет соседей, которые бы рассказывали слухи обо мне в СМИ или делали бы фотографии моей жизни. Дома я вообще не Магдалена Нойнер, а Магдалена Хольцер. Поменять личность – очень удобно.

    – В чем же разница?

    – Когда я приехала с чемпионата мира-2007 в ранге трехкратной чемпионки, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Мне было очень сложно справляться с этим. Я была моделью, звездой. Каждые газета, журнал или спонсор пытались связаться со мной. Было очень трудно принимать верные решения. Поэтому я работала с психологом, который помог мне справиться с давлением, – сказала Нойнер.

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