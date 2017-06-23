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    Олимпийский комитет России оплатит 60 ветеранам российского спорта перелет и проживание в Пхенчхане-2018

    Теги ОКР Пхенчхан-2018 Александр Катушев

    Олимпийский комитет России (ОКР) оплатит 60 ветеранам российского спорта перелет и проживание в Пхенчхане-2018.

    Решение о выделении средств для этой поездки было принято попечительским советом Фонда поддержки олимпийцев России.

    Помимо оплаченного перелета, проживания и питания, ветераны будут обеспечены билетами на соревнования.

    Окончательные списки будут сформированы незадолго до вылета делегации в Корею. В их миссию будет входить не только общение со спортсменами и прессой, но также и участие в многочисленных мероприятиях.

    «Это важный для всех момент. Мы не сомневаемся, что это решение будет оправданно.

    Игры пройдут с нашим участием и при помощи наших ветеранов, которые создали наши великолепные победные традиции.

    Россия всегда была и остается большой спортивной державой, а присутствие в зимних видах у нас очень и очень солидное», – рассказал глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.

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