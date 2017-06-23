Олимпийский комитет России оплатит 60 ветеранам российского спорта перелет и проживание в Пхенчхане-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) оплатит 60 ветеранам российского спорта перелет и проживание в Пхенчхане-2018.

Решение о выделении средств для этой поездки было принято попечительским советом Фонда поддержки олимпийцев России.

Помимо оплаченного перелета, проживания и питания, ветераны будут обеспечены билетами на соревнования.

Окончательные списки будут сформированы незадолго до вылета делегации в Корею. В их миссию будет входить не только общение со спортсменами и прессой, но также и участие в многочисленных мероприятиях.

«Это важный для всех момент. Мы не сомневаемся, что это решение будет оправданно.

Игры пройдут с нашим участием и при помощи наших ветеранов, которые создали наши великолепные победные традиции.

Россия всегда была и остается большой спортивной державой, а присутствие в зимних видах у нас очень и очень солидное», – рассказал глава Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев.