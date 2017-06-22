Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о санкциях против России из-за манипуляций с допингом.

«Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас.

Это был удар по российскому спорту. Наверное, я так думаю, это была часть изоляционной политики, которую объявили США при администрации Обамы», – цитирует Захарову «Интерфакс».