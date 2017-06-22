Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мария Захарова: «Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца»

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Барак Обама Мария Захарова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о санкциях против России из-за манипуляций с допингом.

    «Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас.

    Это был удар по российскому спорту. Наверное, я так думаю, это была часть изоляционной политики, которую объявили США при администрации Обамы», – цитирует Захарову «Интерфакс».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться