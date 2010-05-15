В США отменили запрет на спортивные ставки

Верховный суд США признал федеральный запрет ставок на территории США неконституционным.

Теперь субъекты федерального значения смогут легализовать спортивные ставки. Этот запрет также может повлиять на восстановление ставок цифровой продукции (скинов) в Dota 2, CS:GO и PlayeUnknown’s Battlegrounds. Ранее ставочный бизнес был легализован только в штате Невада.

Федеральный закон о запрете ставок на спорт действует с 1992 года. Причиной для его принятия стало негативное влияние ставочного бизнеса на спорт.

Роналду больше не король соцсетей. Его обогнал стример

Шведские киберспортсмены рассказали, как стать лучше в играх. Прямо с коробок с молоком