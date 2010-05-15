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    В США отменили запрет на спортивные ставки

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    Верховный суд США признал федеральный запрет ставок на территории США неконституционным.

    Теперь субъекты федерального значения смогут легализовать спортивные ставки. Этот запрет также может повлиять на восстановление ставок цифровой продукции (скинов) в Dota 2, CS:GO и PlayeUnknown’s Battlegrounds. Ранее ставочный бизнес был легализован только в штате Невада.

    Федеральный закон о запрете ставок на спорт действует с 1992 года. Причиной для его принятия стало негативное влияние ставочного бизнеса на спорт.

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