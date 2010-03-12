Константин Генич: «Локомотив» устроит ничья, поэтому «Спартаку» необходимо рисковать»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился прогнозом на матч «Локомотив» — «Спартак».

«Пойди теперь пойми, как перенос кубка повлияет на состояние «Спартака». Матч не сыгран, но все эти перелеты, отъезд в аэропорт, гостиницы, перелёт из Самары... Согласитесь, всё это выматывает. Но «Спартак» был готов как пионер!

Готов ли окажется «Спартак» к решающему матчу не в кубке, а в чемпионате? Вот тут вопрос. Как раз исходя из вышеописанных фактов. Большая команда обязана переключаться в подобных ситуациях. «Локомотив» устроит ничья, поэтому «Спартаку» необходимо рисковать. Будет ли он раскрываться в первом тайме— не уверен, слишком опрометчиво. Ну, а во втором — сам Каррера велел.

На мой взгляд, в первом тайме пойдёт разведка, а во втором тайме уже необходимо рисковать. В первую очередь «Спартаку». Выберу на этот матч свою любимую ставку: «второй тайм больше первого». Да и коэффициент снова радует — выше «двойки».

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