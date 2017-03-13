Прогнозы на спорт от лучших блогеров, актуальные зеркала и бонусы букмекеров – теперь в вашем Telegram

Проект Betting Insider запускает ставочного бота для популярного мессенджера Telegram.

С помощью бота вы сможете:

– Получать прогнозы от лучших блогеров ставочной Трибуны

– Первым узнавать о бонусах ведущих букмекеров

– Мгновенно получать доступ к актуальным зеркалам букмекерских контор на десктопе или мобильном устройстве.

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