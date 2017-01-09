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    Букмекеры: чемпионство «Лестера» в два раза вероятнее, чем в прошлом сезоне

    Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Халл Лестер ставки

    Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на победителя английской премьер-лиги.

    Чемпионство «Лестера» в текущем сезоне оценивается коэффициентом 2501, что в два раза ниже, чем перед сезоном 2015/16. После 20 туров «Лестер» отстает от лидирующего «Челси» на 28 очков.

    Наименьшие шансы на победу в лиге у «Халла» (10001), наибольшие — у «Челси» (1,72), «Ливерпуля» (5,50) «Манчестер Сити» (8,00) и «Арсенала» (13,00).

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