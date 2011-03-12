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    Чемпионат России. 1/4 финала. Вторые матчи. «Байкал-Энергия» уступил «Уральскому трубнику», «СКА-Нефтяник» обыграл «Сибсельмаш» и другие результаты

    Теги чемпионат России Динамо Москва результаты Уральский трубник СКА-Нефтяник Кузбасс Енисей Сибсельмаш Байкал-Энергия Волга

    Сегодня прошли вторые матчи 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» проиграл «Уральскому трубнику» (2:3), «СКА-нефтяник» обыграл «Сибсельмаш» (13:7) и вышел в полуфинал. 

    Чемпионат России

    1/4 финала

    Вторые матчи

    Байкал-Энергия – Уральский трубник – 2:3 (2:1)

    Счет в серии: 1:1

    СКА-Нефтяник – Сибсельмаш – 13:7 (6:5)

    Счет в серии: 2:0

    Енисей – Динамо Москва – 5:1 (2:0)

    Счет в серии: 2:0

    Кузбасс – Волга Ульяновск – 7:3 (4:0)

    Счет в серии: 1:1

    ПРИМЕЧАНИЕ: серии играются до двух побед. 

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