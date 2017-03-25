Чемпионат России. «Енисей» разгромил «Водник» в матче за 3-е место
В Хабаровске завершается чемпионат России по хоккею с мячом. В матче за 3-е место «Енисей» разгромил «Водник» (11:2).
Чемпионат России
Плей-офф
Хабаровск
Матч за 3-е место
25 марта
Енисей – Водник – 11:2 (6:1)
ГОЛЫ: 1:0 – Насонов (7), 1:1 – Дергаев (11, с пен.), 2:1 – Викулин (14), 3:1 – Вдовенко (16), 4:1 – Ахметзянов (20, с пен.), 5:1 – Шевцов (37), 6:1 – Насонов (45), 7:1 – Шевцов (50), 8:1 – Ахметзянов (58, с пен.), 9:1 – Ахметзянов (68), 10:1 – Насонов (79), 11:1 – Миргазов (82), 11:2 – Чермных (83).
Финал
26 марта
СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 10.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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