В Хабаровске завершается чемпионат России по хоккею с мячом. В матче за 3-е место «Енисей» разгромил «Водник» (11:2).

Чемпионат России

Плей-офф

Хабаровск

Матч за 3-е место

25 марта

Енисей – Водник – 11:2 (6:1)

ГОЛЫ: 1:0 – Насонов (7), 1:1 – Дергаев (11, с пен.), 2:1 – Викулин (14), 3:1 – Вдовенко (16), 4:1 – Ахметзянов (20, с пен.), 5:1 – Шевцов (37), 6:1 – Насонов (45), 7:1 – Шевцов (50), 8:1 – Ахметзянов (58, с пен.), 9:1 – Ахметзянов (68), 10:1 – Насонов (79), 11:1 – Миргазов (82), 11:2 – Чермных (83).

Финал

26 марта

СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 10.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.