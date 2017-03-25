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    Чемпионат России. «Енисей» разгромил «Водник» в матче за 3-е место

    Теги чемпионат России Водник результаты СКА-Нефтяник Енисей Байкал-Энергия

    В Хабаровске завершается чемпионат России по хоккею с мячом. В матче за 3-е место «Енисей» разгромил «Водник» (11:2).

    Чемпионат России

    Плей-офф

    Хабаровск

    Матч за 3-е место

    25 марта

    Енисей – Водник – 11:2 (6:1)

    ГОЛЫ: 1:0 – Насонов (7), 1:1 – Дергаев (11, с пен.), 2:1 – Викулин (14), 3:1 – Вдовенко (16), 4:1 – Ахметзянов (20, с пен.), 5:1 – Шевцов (37), 6:1 – Насонов (45), 7:1 – Шевцов (50), 8:1 – Ахметзянов (58, с пен.), 9:1 – Ахметзянов (68), 10:1 – Насонов (79), 11:1 – Миргазов (82), 11:2 – Чермных (83).

    Финал

    26 марта

    СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия – 10.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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