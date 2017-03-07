Начальник «Водника» Дмитрий Минин заявил, что президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник угрожал ему.

– 5 марта в эфир телеканала «Звезда» вышла программа с вашим участием. Она длилась 45 минут, что осталось за кадром?

– Да, много что не попало, ведь запись длилась 2,5 часа. Не вошел эпизод, когда я рассказывал, как Борис Скрынник предлагал мне деньги, чтобы я отказался от своих слов. Он так и не понял, что я делаю это не из-за денег. Главное, что мы подняли этот вопрос и все увидели.

Понимаете, все боятся, и передача эту ситуацию не изменила. Сейчас большинство ждет реакции сверху. Я это прекрасно понимаю, они переживают за свою жизнь и семьи.

– В программе вы сказали, что Борис Скрынник вам открыто угрожал. Это было только один раз?

– Да, это произошло после заседания контрольно-дисциплинарного комитета. Он хотел, чтобы я забрал все слова обратно и сказал, что был в состоянии аффекта. Затем предлагал мне медали и деньги. Я ему отказал. В полицию обращаться не буду, у меня есть такое правило: «ходить и не стонать».