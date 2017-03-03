Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат России. «Водник» и «Байкал-Энергия» проведут переигровку матча, в котором было забито 20 автоголов

    Теги чемпионат России Водник результаты Байкал-Энергия

    Сегодня пройдет переигровка матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и «Байкалом-Энергией». Напомним, что результат встречи, которая прошла 26 февраля, был аннулирован, так как команды забросили 20 мячей в собственные ворота.

    Чемпионат России

    Второй этап

    Группа 1

    Водник – Байкал-Энергия – 13.00

    Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 24 (8), Байкал-Энергия – 21 (7), Уральский трубник – 21 (8), Енисей – 19 (8), Волга – 4 (8), Водник – 3 (7), Динамо Казань – 0 (8), Динамо Москва – 0 (8).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    20 автоголов в одном матче: самая позорная игра года

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться