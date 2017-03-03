Сегодня пройдет переигровка матча второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом между «Водником» и «Байкалом-Энергией». Напомним, что результат встречи, которая прошла 26 февраля, был аннулирован, так как команды забросили 20 мячей в собственные ворота.

Чемпионат России

Второй этап

Группа 1

Водник – Байкал-Энергия – 13.00

Турнирное положение: СКА-Нефтяник – 24 (8), Байкал-Энергия – 21 (7), Уральский трубник – 21 (8), Енисей – 19 (8), Волга – 4 (8), Водник – 3 (7), Динамо Казань – 0 (8), Динамо Москва – 0 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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