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    Владимир Янко: «Нам матч против «Водника» не нужен, а они перед своими болельщиками должны оправдываться»

    Теги чемпионат России Водник Владимир Янко Байкал-Энергия

    Исполняющий обязанности главного тренера «Байкала-Энергии» Владимир Янко рассказал о переигровке матча чемпионата России против «Водника».

    Напомним, что переигровка состоится 3 марта в Обухове.

    «Психологическое состояние ребят очень тяжелое – нам этот матч как был, так и остался не нужен. Выше мы не поднимемся и ниже не опустимся, а «Водник» перед своими болельщиками должен оправдываться.

    Вполне возможно, что теперь «Водник» не будет играть на поражение, а на выигрыш, и будет говорить, что обыграет и «Енисей», и я очень рад за них. А мы будем готовиться к важнейшим играм 1/4 финала», – сказал Янко.

    «Сейчас они будут стараться доказать, что все это было недоразумение, что они не хотели нам проигрывать. И то, что 11 голов они в свои ворота забили – это не по этой причине, это произошло совсем по другой.

    И сейчас они резко захотят играть именно с «Енисеем», выиграв у нас и доказав, что они потрясающе сильная команда. И после нас они будут обыгрывать «Енисей». Вот вам прогноз на предстоящую игру.

    У нас же нет больших амбиций. Это «Воднику» надо доказывать перед своими болельщиками, что они проводят какие-то акции против кого-то», – приводит слова тренера «Р-Спорт».

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