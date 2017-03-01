Член Исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Максим Кастырин прокомментировал обращение игроков красноярского «Енисея» к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации в хоккее с мячом.

«Флешмоб с обращением к Путину мы никак не оцениваем, ввиду отсутствия реальных жалоб.

Федерация расценивает это как попытку использовать текущий случай под личные интриги. Вчера начальник клуба «Водник» Минин сам признал, что матч был позорным для русского хоккея», – заявил Кастырин.

Ранее в последнем матче второго этапа чемпионата России «Байкал-Энергия» и «Водник» забили в общей сложности 20 мячей в свои ворота. Руководство «Водника» отмечало, что данная ситуация была знаком протеста в отношении сложившейся системы в российском хоккее с мячом.

«Если говорить о том, что в текущий момент появились заявления, что этот случай является борьбой с какими-то принципами, изменениями в регламент, то это не выдерживает никакой критики, это притянутая за уши история, потому что письменно никаких ни жалоб, ни претензий, ни предложений не поступало.

Если они все пытаются это придумать сейчас, чтобы оправдать случившееся, на это, конечно, похоже, то непонятно, зачем эти выпады поддерживать. На текущий момент федерация не понимает, с чем борьба, против чего, пока вся информация размыта», – цитирует Кастырина «Спорт-Экспресс».