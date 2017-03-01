Автор 11 голов в свои ворота дисквалифицирован на 6 месяцев, начальник «Водника» – на 2,5 года

Хоккеист архангельского «Водника» Олег Пивоваров дисквалифицирован на шесть месяцев по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Напомним, что в матче против «Байкала-Энергии» в чемпионате России (9:11) он забил 11 голов в свои ворота.

Заседание КДК ФХМР прошло в среду в Москве. Пивоваров на него не прибыл, также отсутствовали начальник команды Дмитрий Минин и старший тренер «Водника» Николай Ярович.

КДК принял решение дисквалифицировать Минина на 2,5 года, Яровича – на два года. Игроки «Байкала-Энергии», забившие в свои ворота (Игорь Вассерман, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Илья Грачев, Павел Дубовик, Тимур Кутупов), получили условную дисквалификацию на шесть месяцев.