Начальник «Водника» предложил провести аудиторскую проверку работы ФХМР

Председатель Федерации хоккея с мячом Архангельской области и начальник «Водника» Дмитрий Минин выступил с рядом предложений по реформам в российском хоккее с мячом.

«Уважаемые тренеры, болельщики, спортсмены! Хочу поблагодарить всех вас за ту колоссальную поддержку, которую в эти дни команде «Водник» оказывает вся страна.

В свою очередь прошу объединить наши усилия и поддержать следующие инициативы Федерации хоккея с мячом Архангельской области.

1. Созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию Федерации хоккея с мячом России.

2. Разработать и ввести новый устав ФХМР с подробным описанием полномочий исполнительной и законодательной власти федерации.

3. В исполкоме ФХМР в большинстве должны быть представители городов и регионов, в которых есть команды Суперлиги и Высшей лиги, а не областей, где хоккей с мячом практически не представлен.

4. Ключевые решения ФХМР должны приниматься легитимно и коллегиально.

5. Формула проведения чемпионата России должна быть изменена с учетом пожеланий всех клубов Суперлиги и Высшей лиги.

6. Необходимо создать независимый институт судей.

7. Провести независимую аудиторскую проверку работы ФХМР за последние четыре года. Куда уходят миллионы? Ведь даже проезд, проживание, питание судей чемпионата оплачивают принимающие клубы.

8. Создать абсолютно прозрачную финансовую систему ФХМР. Ежегодно должен публиковаться отчет о финансовой деятельности ФХМР, в том числе в СМИ», – говорится в заявлении.