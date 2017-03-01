Президент Федерации хоккея с мячом: «Мы играли при судейских ошибках, но не писали протестов – мы были выше этого»

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник прокомментировал решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по матчу чемпионата России «Водник» – «Байкал-Энергия» (9:11).

«Я, честно говоря, даже не знал, какая будет сумма штрафа назначена КДК командам. Полагал, что, возможно, меньше, все-таки финансовая составляющая наших клубов не очень хорошая.

То, что 2,5 года дали тренерам, наверное, это нормально, справедливо. Мы же не отстраняем их совсем от работы, пусть работают детскими тренерами. Но если вы в критической ситуации не можете правильно ее оценить, как иркутский тренер, я не могу понять – ему-то что надо было?

И, во-вторых, это преступление против вида спорта и своих болельщиков. Умышленное, и это надо рассматривать как преступление.

Сейчас некоторые клубы выступают в поддержку «Водника». Таким образом они что, поддерживают то, чтобы в свои ворота забивать? И мне тем более обидно, потому что мы в свое время сделали «Водник» великим клубом. А мы играли и при субъективном отношении, и при судейских ошибках, но мы не написали ни одного протеста, мы были выше этого», – сказал Скрынник.