Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин сообщил, что согласен с решением ФХМР о своей дисквалификации на 2,5 года за случившееся на игре с «Водником».

«Я не снимаю с себя вины за случившееся во время игры, поэтому решение КДК считаю справедливым. Я виноват и должен понести наказание. Апелляцию подавать не буду. Срок дисквалификации большой, согласен, но что сейчас поделать.

О своем будущем пока говорить не могу. Переговорю с клубом, своим работодателем, а потом можно будет думать о дальнейших планах», – рассказал Ерахтин.