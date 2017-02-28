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    Тренер «Байкала-Энергии»: «Решение о своей дисквалификации на 2,5 года считаю справедливым»

    Теги чемпионат России Водник Байкал-Энергия Евгений Ерахтин

    Главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин сообщил, что согласен с решением ФХМР о своей дисквалификации на 2,5 года за случившееся на игре с «Водником».

    «Я не снимаю с себя вины за случившееся во время игры, поэтому решение КДК считаю справедливым. Я виноват и должен понести наказание. Апелляцию подавать не буду. Срок дисквалификации большой, согласен, но что сейчас поделать.

    О своем будущем пока говорить не могу. Переговорю с клубом, своим работодателем, а потом можно будет думать о дальнейших планах», – рассказал Ерахтин.

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