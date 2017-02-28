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    Начальник «Водника»: «Пивоваров забил 11 автоголов в состоянии аффекта, его вины нет»

    Теги чемпионат России Водник Байкал-Энергия ФХМР Дмитрий Минин Олег Пивоваров

    Начальник «Водника» Дмитрий Минин подтвердил, что он давал установку команде не побеждать в матче чемпионата России против «Байкала-Энергии» (9:11).

    «Я сказал команде, что сегодня мы не будем выигрывать. Потому что мы знали, что «Байкал» также не собирался побеждать. Да, я просил забивать в свои ворота. Я дал такую установку из-за протеста против Федерации хоккея с мячом.

    Назначил персонально Пивоварова. Как он себя чувствует? Он очень переживает, находится в тяжелом состоянии. Но каким бы ни было решение КДК, клуб его не бросит», – сказал Минин.

    «В решении Пивоварова забить 11 мячей его вины нет, это было сделано в состоянии аффекта», – добавил Минин.

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