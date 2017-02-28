«Водник» и «Байкал» оштрафованы на 300 тысяч рублей, главные тренеры отстранены на 2,5 года

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) принял решение о дисквалификации главного тренера «Водника» Игоря Гапановича и тренера «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина на 2,5 года за матч в чемпионате России (9:11), в котором было забито 20 автоголов.

Оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина и игрока «Водника» Олега Пивоварова, забившего 11 голов в свои ворота, будет вынесено 1 марта.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет принял решение о назначении переигровки матча на 3 марта, а команда, которая не явится на переигровку, будет снята с розыгрыша чемпионата России.

Сегодня на заседании КДФ ФХМР начальник «Водника» Дмитрий Минин заявил, что 1 марта клуб решит, будет ли принимать участие в переигровке.