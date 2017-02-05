Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоятся решающие матчи. В финале сборная России встретится с хозяйкой турнира – Швецией, а в матче за бронзу сыграют Финляндия и Норвегия.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Финал

Швеция – Россия – 18.00

Четыре года подряд золотые медали неизменно выигрывает сборная России. Шведы последний раз брали золото в 2012-м.

Матч за 3-е место

Норвегия – Финляндия – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.