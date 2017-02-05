Чемпионат мира. Финал. Россия против Швеции
Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоятся решающие матчи. В финале сборная России встретится с хозяйкой турнира – Швецией, а в матче за бронзу сыграют Финляндия и Норвегия.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
Финал
Швеция – Россия – 18.00
Четыре года подряд золотые медали неизменно выигрывает сборная России. Шведы последний раз брали золото в 2012-м.
Матч за 3-е место
Норвегия – Финляндия – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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