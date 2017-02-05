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    Чемпионат мира. Финал. Россия против Швеции

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Швеции сборная Финляндии результаты сборная Норвегии

    Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом состоятся решающие матчи. В финале сборная России встретится с хозяйкой турнира – Швецией, а в матче за бронзу сыграют Финляндия и Норвегия.

    Чемпионат мира

    Сандвикен, Швеция

    Финал

    Швеция – Россия – 18.00

    Четыре года подряд золотые медали неизменно выигрывает сборная России. Шведы последний раз брали золото в 2012-м.

    Матч за 3-е место

    Норвегия – Финляндия – 14.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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