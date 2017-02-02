Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом прошли четвертьфиналы. Сборная России победила команду Беларуси (17-0). В полуфинале, который пройдет 4 февраля, Россия сыграет с Финляндией.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

1/4 финала

Казахстан – Норвегия – 4:5 ОТ (4:0, 0:4, 0:1)

Финляндия – США – 15:1 (8:1)

Швеция – Германия – 34:6 (17:2)

Россия – Беларусь – 17:0 (6:0)

Россия: 1:0 – Бондаренко (8), 2:0 – Иванушкин (18), 3:0 – Иванушкин (20), 4:0 – Миргазов (31), 5:0 – Миргазов (39), 6:0 – Бефус (41), 7:0 – Антипов (47), 8:0 – Бефус (54), 9:0 – Иванушкин (57), 10:0 – Иванушкин (58), 11:0 – Антипов (60), 12:0 – Миргазов (64), 13:0 – Иванов (68), 14:0 – Иванушкин (73), 15:0 – Иванушкин (75), 16:0 – Иванов (77), 17:0 – Миргазов (81).