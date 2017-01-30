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    Чемпионат мира. 1-й тур. Россия встретится с Казахстаном, Швеция разгромила Финляндию и другие матчи

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Швеции сборная Финляндии результаты сборная Беларуси сборная Казахстана сборная Норвегии сборная США сборная Германии

    Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Хозяева турнира оказались сильнее Финляндии (8:2). 30 января сборная России встретится с командой Казахстана.

    Чемпионат мира

    Сандвикен, Швеция

    Групповой этап

    1-й тур

    Группа A

    29 января

    Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1)

    30 января

    Казахстан – Россия – 21.00

    Турнирное положение: Швеция – 2 (1), Россия – 0 (0), Казахстан – 0 (0), Финляндия – 0 (1).

    Группа B

    30 января

    США – Германия – 15.00

    Беларусь – Норвегия – 18.00

    Турнирное положение: Беларусь – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Германия – 0 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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