Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Хозяева турнира оказались сильнее Финляндии (8:2). 30 января сборная России встретится с командой Казахстана.

Чемпионат мира

Сандвикен, Швеция

Групповой этап

1-й тур

Группа A

29 января

Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1)

30 января

Казахстан – Россия – 21.00

Турнирное положение: Швеция – 2 (1), Россия – 0 (0), Казахстан – 0 (0), Финляндия – 0 (1).

Группа B

30 января

США – Германия – 15.00

Беларусь – Норвегия – 18.00

Турнирное положение: Беларусь – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Германия – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.