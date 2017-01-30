Чемпионат мира. 1-й тур. Россия встретится с Казахстаном, Швеция разгромила Финляндию и другие матчи
Сегодня прошел первый матч группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене. Хозяева турнира оказались сильнее Финляндии (8:2). 30 января сборная России встретится с командой Казахстана.
Чемпионат мира
Сандвикен, Швеция
Групповой этап
1-й тур
Группа A
29 января
Швеция – Финляндия – 8:2 (5:1)
30 января
Казахстан – Россия – 21.00
Турнирное положение: Швеция – 2 (1), Россия – 0 (0), Казахстан – 0 (0), Финляндия – 0 (1).
Группа B
30 января
США – Германия – 15.00
Беларусь – Норвегия – 18.00
Турнирное положение: Беларусь – 0 (0), США – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Германия – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.