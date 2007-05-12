«Бриллиантовая лига». Ласицкене, Маклауд, Ибаргуэн победили, Шубенков – 3-й и другие результаты

Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.

«Бриллиантовая лига»

Шанхай, Китай

Женщины

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97

2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94

3. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,88

Толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,99

2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 18,70

3. Рэйвен Сандерс (США) – 18,63

Тройной прыжок

1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,80

2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,55

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,35...

6. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,93

200 м

1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – 22,06

2. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,34

3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,36

400 м с/б

1. Далайла Мухаммад (США) – 53,77

2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,78

3. Сэйдж Уотсон (Канада) – 55,23

100 м с/б

1. Брианна Макнил (США) – 12,50

2. Шарика Нэлвис (США) – 12,52

3. Кендра Харрисон (США) – 12,56

Мужчины

110 м с/б

1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,16

2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17

3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,27

400 м

1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 43,99

2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,23

3. Абдалела Харун (Катар) – 44,51

800 м

1. Уиклифф Киниамал (Кения) – 1.43,91

2. Джонатан Китилит (Кения) – 1.43,95

3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,41

1500 м

1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.31,48

2. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.31,63

3. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.32,72

Прыжки с шестом

1. Рено Лавильени (Франция) – 5,81

2. Петр Лисек (Польша) – 5,81

3. Сюэ Чанжуй (Китай) – 5,71

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.