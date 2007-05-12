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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене, Маклауд, Ибаргуэн победили, Шубенков – 3-й и другие результаты

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    Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.

    «Бриллиантовая лига»

    Шанхай, Китай

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97
    2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94
    3. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,88

    Толкание ядра

    1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,99
    2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 18,70
    3. Рэйвен Сандерс (США) – 18,63

    Тройной прыжок

    1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,80
    2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,55
    3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,35...
    6. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,93

    200 м

    1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – 22,06
    2. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,34
    3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,36

    400 м с/б

    1. Далайла Мухаммад (США) – 53,77
    2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,78
    3. Сэйдж Уотсон (Канада) – 55,23

    100 м с/б

    1. Брианна Макнил (США) – 12,50
    2. Шарика Нэлвис (США) – 12,52
    3. Кендра Харрисон (США) – 12,56

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,16
    2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17
    3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,27

    400 м

    1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 43,99
    2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,23
    3. Абдалела Харун (Катар) – 44,51

    800 м

    1. Уиклифф Киниамал (Кения) – 1.43,91
    2. Джонатан Китилит (Кения) – 1.43,95
    3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,41

    1500 м

    1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.31,48
    2. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.31,63
    3. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.32,72

    Прыжки с шестом

    1. Рено Лавильени (Франция) – 5,81
    2. Петр Лисек (Польша) – 5,81
    3. Сюэ Чанжуй (Китай) – 5,71

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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