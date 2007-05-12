«Бриллиантовая лига». Ласицкене, Маклауд, Ибаргуэн победили, Шубенков – 3-й и другие результаты

Сегодня в Шанхае проходит второй этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.
«Бриллиантовая лига»
Шанхай, Китай
Женщины
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 1,97
2. Мирела Демирева (Болгария) – 1,94
3. Мари-Лоуренс Юнгфляйш (Германия) – 1,88
Толкание ядра
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,99
2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 18,70
3. Рэйвен Сандерс (США) – 18,63
Тройной прыжок
1. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,80
2. Шаника Рикеттс (Ямайка) – 14,55
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,35...
6. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,93
200 м
1. Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – 22,06
2. Дафне Схипперс (Голландия) – 22,34
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 22,36
400 м с/б
1. Далайла Мухаммад (США) – 53,77
2. Джейнив Расселл (Ямайка) – 53,78
3. Сэйдж Уотсон (Канада) – 55,23
100 м с/б
1. Брианна Макнил (США) – 12,50
2. Шарика Нэлвис (США) – 12,52
3. Кендра Харрисон (США) – 12,56
Мужчины
110 м с/б
1. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,16
2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,27
400 м
1. Стивен Гардинер (Багамские Острова) – 43,99
2. Исаак Маквала (Ботсвана) – 44,23
3. Абдалела Харун (Катар) – 44,51
800 м
1. Уиклифф Киниамал (Кения) – 1.43,91
2. Джонатан Китилит (Кения) – 1.43,95
3. Марчин Левандовски (Польша) – 1.45,41
1500 м
1. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.31,48
2. Самуэль Тефера (Эфиопия) – 3.31,63
3. Абдалаати Игидер (Марокко) – 3.32,72
Прыжки с шестом
1. Рено Лавильени (Франция) – 5,81
2. Петр Лисек (Польша) – 5,81
3. Сюэ Чанжуй (Китай) – 5,71
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.