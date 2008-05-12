Мария Ласицкене: «Ни на что плохое не намекаю, но Костадинова установила мировой рекорд в абсолютно другое время»

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту рассказала об отношении к мировому рекорду Стефки Костадиновой, который держится уже 30 лет (2,09 м).

«Я скажу так – это было другое время. Кто понимает мои слова, знают, что я имею в виду. Если их прочитает Стефка, подчеркну – я ни на что плохое не намекаю, даже мысли такой нет. Просто это действительно было абсолютно другое время.

Сейчас уровень в женских прыжках в высоту сильно упал, это все видят, и я не понимаю, почему это так очень резко произошло. Наверное, просто должна быть вот такая загадка!

Тридцать лет рекорд держится, и Стефка была той, кто смогла это сделать, а мы 30 лет к такому результату все стремимся. Но я не раз говорила, что не хочу, чтобы этот мировой рекорд был пределом для меня, потому что сейчас для каждой высотницы 2,09 – это предел, все, дальше психологически не пускает. Да даже два метра для многих девочек – это какой-то предел.

У меня тоже когда-то такое было – думала, что два метра это что-то такое невероятное! Не надо ставить себе барьеры, их и так в жизни полно. Психологически их нужно обрубать.

Спортсмен и человек способен на все. Геннадий Гарикович мне всегда об этом говорит – никаких барьеров, только напролом и вперед. Мы рискуем, и я уверена, что этот риск обязательно оправдается», – сказала Ласицкене.