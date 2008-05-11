CAS дисквалифицировал олимпийскую чемпионку Слесаренко на 4 года за допинг

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал российскую прыгунью в высоту Елену Слесаренко на четыре года за применение допинга.

В 2016 году Международный олимпийский комитет ( ) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты Слесаренко, показанные на Олимпиаде-2008 в (4-е место). В пробе россиянки был обнаружен туринабол.

«Да, у нас есть новые дисквалификации, дела давно минувших лет. Медали будут сданы, результаты аннулированы.

нас сегодня проинформировал, мы соответственно информируем об этом самих спортсменок и общественность», – прокомментировал решение CAS глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Дисквалификация Слесаренко отсчитывает с 4 октября 2016 года. Результаты, показанные спортсменкой в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года, аннулированы.

Слесаренко завершила карьеру в 2014 году. Она является олимпийской чемпионкой 2004 года, двукратной чемпионкой мира в помещении (2004, 2006).