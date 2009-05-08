ВФЛА: «Установлен только факт нахождения Чегина на сборе, а не сотрудничества»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала присутствие пожизненно отстраненного тренера Виктора Чегина на сборе российских ходоков в Киргизии.

«25 апреля РУСАДА направила в ВФЛА письменное уведомление о том, что 20 апреля пожизненно дисквалифицированный за допинг тренер Виктор Чегин был замечен в месте тренировочного сбора российских ходоков в Караколе.

Обращаем внимание, что в уведомлении указано, что установлен только факт нахождения, а не факт сотрудничества со спортсменами, а ведь именно запрещенное сотрудничество является нарушением антидопинговых правил.

РУСАДА в настоящее время проводит расследование по факту возможного сотрудничества спортсменов и тренеров с Чегиным. ВФЛА проводит собственную проверку.

Сам факт нахождения дисквалифицированного тренера на стадионе вместе со спортсменами дал IAAF формальный повод для лишения российских ходоков, находившихся на этом сборе, права выступать в международных стартах в нейтральном статусе», – говорится в заявлении ВФЛА.

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