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    ВФЛА: «Установлен только факт нахождения Чегина на сборе, а не сотрудничества»

    Теги спортивная ходьба допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF РУСАДА Виктор Чегин Легкая атлетика

    Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) прокомментировала присутствие пожизненно отстраненного тренера Виктора Чегина на сборе российских ходоков в Киргизии.

    «25 апреля РУСАДА направила в ВФЛА письменное уведомление о том, что 20 апреля пожизненно дисквалифицированный за допинг тренер Виктор Чегин был замечен в месте тренировочного сбора российских ходоков в Караколе.

    Обращаем внимание, что в уведомлении указано, что установлен только факт нахождения, а не факт сотрудничества со спортсменами, а ведь именно запрещенное сотрудничество является нарушением антидопинговых правил.

    РУСАДА в настоящее время проводит расследование по факту возможного сотрудничества спортсменов и тренеров с Чегиным. ВФЛА проводит собственную проверку.

    Сам факт нахождения дисквалифицированного тренера на стадионе вместе со спортсменами дал IAAF формальный повод для лишения российских ходоков, находившихся на этом сборе, права выступать в международных стартах в нейтральном статусе», – говорится в заявлении ВФЛА.

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