IAAF лишила пятерых российских ходоков нейтрального статуса и отстранила их от чемпионата мира.

Нейтрального статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Ливанова, Сергей Шарыпов и серебряный призер ЧМ-2017 Сергей Широбоков.

IAAF обвиняет россиян в участии в тренировочном сборе вместе с дисквалифицированным пожизненно тренером Виктором Чегиным.

Чемпионат мира по спортивной ходьбе стартует сегодня в Китае. Пятеро отстраненных россиян уже прилетели на турнир, но теперь убраны из старт-листов.

На соревновании смогут выступить только Василий Мизинов и Яна Смердова.