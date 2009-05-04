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    IAAF лишила пятерых российских ходоков нейтрального статуса и отстранила их от чемпионата мира

    Теги спортивная ходьба чемпионат мира сборная России сборная России жен IAAF Виктор Чегин Сергей Широбоков Ольга Елисеева Яна Смердова Сергей Шарыпов Клавдия Афанасьева Василий Мизинов Юлия Ливанова Легкая атлетика

    IAAF лишила пятерых российских ходоков нейтрального статуса и отстранила их от чемпионата мира.

    Нейтрального статуса лишены Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Ливанова, Сергей Шарыпов и серебряный призер ЧМ-2017 Сергей Широбоков.

    IAAF обвиняет россиян в участии в тренировочном сборе вместе с дисквалифицированным пожизненно тренером Виктором Чегиным.

    Чемпионат мира по спортивной ходьбе стартует сегодня в Китае. Пятеро отстраненных россиян уже прилетели на турнир, но теперь убраны из старт-листов. 

    На соревновании смогут выступить только Василий Мизинов и Яна Смердова.

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