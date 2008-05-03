Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Катаре отказались выдать приглашение россиянину Лысенко

Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в катарской Дохе отказались выдать приглашение российскому прыгуну в высоту Данилу Лысенко.

«Планировали открыть сезон этапом Бриллиантовой лиги в Дохе, вроде договорились, утрясли финансовые вопросы. Некоторые СМИ даже уже писали, что ждут противостояния Лысенко и Мутаза Баршима. Но в последний момент организаторы нам отказали, не дали приглашения для Дани. Думаю, испугались, что Баршим при своей публике, у себя дома может проиграть.

Этап Бриллиантовой лиги в США тоже был в планах, все бы ничего, но пока нет американской визы, сами знаете, что сейчас происходит. Вроде, Данил записан в посольство на 18 мая, пока ждем, время еще есть», – рассказал тренер Лысенко Евгений Загорулько.

Лысенко выиграл золото чемпионата мира в залах-2018, обыграв Баршима.