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    Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Катаре отказались выдать приглашение россиянину Лысенко

    Теги сборная России прыжки в высоту Евгений Загорулько Бриллиантовая лига Мутаз Баршим сборная Катара Данил Лысенко Легкая атлетика

    Организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в катарской Дохе отказались выдать приглашение российскому прыгуну в высоту Данилу Лысенко.

    «Планировали открыть сезон этапом Бриллиантовой лиги в Дохе, вроде договорились, утрясли финансовые вопросы. Некоторые СМИ даже уже писали, что ждут противостояния Лысенко и Мутаза Баршима. Но в последний момент организаторы нам отказали, не дали приглашения для Дани. Думаю, испугались, что Баршим при своей публике, у себя дома может проиграть.

    Этап Бриллиантовой лиги в США тоже был в планах, все бы ничего, но пока нет американской визы, сами знаете, что сейчас происходит. Вроде, Данил записан в посольство на 18 мая, пока ждем, время еще есть», – рассказал тренер Лысенко Евгений Загорулько.

    Лысенко выиграл золото чемпионата мира в залах-2018, обыграв Баршима.

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