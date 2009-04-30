Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    IAAF может лишить российских ходоков допуска до международных стартов из-за тренировок с Чегиным

    Теги спортивная ходьба допинг сборная России сборная России жен IAAF Виктор Чегин Легкая атлетика

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может лишить допуска до международных стартов российских ходоков, работавших с пожизненно отстраненным тренером Виктором Чегиным.

    «Совет по допингу IAAF оставляет за собой право пересмотреть статус нейтрального спортсмена в случае получения новой информации об атлетах.

    Совет не владел информацией, появившейся в минувшие выходные, когда давал нескольким российским ходокам статус нейтрального атлета и рассмотрит этот вопрос в первоочередном порядке», – заявили в пресс-службе IAAF.

    На прошлой неделе появилась информация о том, что Чегин присутствовал на сборе российских ходоков в Киргизии. По данному факту проводит расследование Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться