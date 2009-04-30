IAAF может лишить российских ходоков допуска до международных стартов из-за тренировок с Чегиным

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может лишить допуска до международных стартов российских ходоков, работавших с пожизненно отстраненным тренером Виктором Чегиным.

«Совет по допингу IAAF оставляет за собой право пересмотреть статус нейтрального спортсмена в случае получения новой информации об атлетах.

Совет не владел информацией, появившейся в минувшие выходные, когда давал нескольким российским ходокам статус нейтрального атлета и рассмотрит этот вопрос в первоочередном порядке», – заявили в пресс-службе IAAF.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Чегин присутствовал на сборе российских ходоков в Киргизии. По данному факту проводит расследование Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).