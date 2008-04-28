Fancy Bears: компания Berlinger пыталась скрыть информацию о ненадежности пробирок для допинг-проб

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали данные о сотрудничестве международных спортивных организаций с производителем пробирок для допинг-проб Berlinger.

Швейцарская компания Berlinger являлась поставщиком контейнеров для допинг-проб с 2000-х годов. Хакеры получили доступ к переписке представителей Национального олимпийского комитета Швеции и компании Berlinger.

Сообщается, что представители швейцарской компании пытались скрыть информацию о том, что пробирки нового поколения можно вскрыть при низких температурах. В переписке отмечается, что в некачественном заборе проб могли быть виноваты допинг-офицеры, которые якобы не закручивали пробирки до конца, Berlinger рассылал видео, которое демонстрирует правильный процесс закрытия пробирок.

По сведениям хакеров, спортивные чиновники были проинформированы о проблемах с контейнерами, но не предприняли никаких действий, заявляя в переписках, что «нужно ждать дальнейших рекомендаций от Berlinger».

Только после официального исследования лаборатории в Кельне новые пробирки от Berlinger были заменены контейнерами предыдущего поколения.

По мнению хакерской группы, то, что швейцарская компания объявила о выходе из бизнеса по изготовлению контейнеров для допинг-проб, говорит о том, что производитель признает ненадежность всех своих продуктов. Таким образом, утверждают Fancy Bears, любые допинг-пробы могут быть вскрыты и подменены.