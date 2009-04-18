Путин подписал закон о студенческих спортивных лигах

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правовой статус студенческих спортивных лиг и Российского студенческого спортивного союза. Изменения внесены в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

«Предусматривается, что учредителями студенческой спортивной лиги, как созданной на основе членства некоммерческой организации, являются в том числе Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации). По одному виду спорта может быть создана только одна студенческая спортивная лига.

Участие в развитии студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом – общероссийской общественной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, со своим уставом и на основе признания международной спортивной организацией в области студенческого спорта.

При организации соответствующих физкультурных или спортивных мероприятий, финансовое обеспечение проведения которых осуществляется не за счет средств федерального бюджета, предоставление волонтерам, контролерам-распорядителям компенсационных выплат и материально-технического обеспечения может осуществляться за счёт средств Российского студенческого спортивного союза, если это предусмотрено утвержденными им нормами.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации вправе участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территориях субъектов Российской Федерации», – сообщает пресс-служба официального сайта президента России.