WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА 21-23 марта

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства ( ) во время ежегодного симпозиума Агентства, который пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта.

Об этом сообщается в официальном ответе WADA члену Международного олимпийского комитета (МОК) Ненаду Лаловичу.

Ранее Лалович призвал к переговорам по вопросу восстановлению РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

хочет сообщить заинтересованным сторонам о том, что президент Агентства Крэйг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли постоянно находятся в контакте с российскими властями, в том числе с министром спорта.

Вопрос соответствия РУСАДА кодексу WADA будет рассмотрен заинтересованными сторонами во время ежегодного симпозиума Агентства в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 21 по 23 марта», – говорится в заявлении WADA.