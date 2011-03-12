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    WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА 21-23 марта

    Теги допинг МОК сборная России ВФЛА сборная России жен WADA Крэйг Риди РУСАДА Ненад Лалович Оливье Ниггли

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во время ежегодного симпозиума Агентства, который пройдет в Лозанне с 21 по 23 марта. 

    Об этом сообщается в официальном ответе WADA члену Международного олимпийского комитета (МОК) Ненаду Лаловичу. 

    Ранее Лалович призвал к переговорам по вопросу восстановлению РУСАДА и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

    «WADA хочет сообщить заинтересованным сторонам о том, что президент Агентства Крэйг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли постоянно находятся в контакте с российскими властями, в том числе с министром спорта. 

    Вопрос соответствия РУСАДА кодексу WADA будет рассмотрен заинтересованными сторонами во время ежегодного симпозиума Агентства в Лозанне, Швейцария, который пройдет с 21 по 23 марта», – говорится в заявлении WADA. 

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