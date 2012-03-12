Анна Чичерова: «Вернусь ли в спорт после дисквалификации? Скорее нет, чем да»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что, скорее всего, не вернется в спорт после дисквалификации.

Чичерова отбывает дисквалификацию до 30 июня 2018 года за туринабол, обнаруженный в ее пробе с Пекина-2008.

«Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем даа.

Будет ли зависеть мое возвращение от того, появится ли у меня потом возможность выступать на зарубежных стартах? Отчасти да, но ситуации бывают разные. Я двигаюсь. Выльется ли это в соревновательную деятельность, пока неизвестно никому», – рассказала Чичерова.