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    Анна Чичерова: «Вернусь ли в спорт после дисквалификации? Скорее нет, чем да»

    Теги сборная России жен прыжки в высоту Анна Чичерова

    Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова сообщила, что, скорее всего, не вернется в спорт после дисквалификации.

    Чичерова отбывает дисквалификацию до 30 июня 2018 года за туринабол, обнаруженный в ее пробе с Пекина-2008.

    «Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем даа.

    Будет ли зависеть мое возвращение от того, появится ли у меня потом возможность выступать на зарубежных стартах? Отчасти да, но ситуации бывают разные. Я двигаюсь. Выльется ли это в соревновательную деятельность, пока неизвестно никому», – рассказала Чичерова.

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