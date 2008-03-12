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    Геннадий Габрилян: «Мировой рекорд не является целью Ласицкене. Рамки всегда мешают»

    Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) Геннадий Габрилян

    Геннадий Габрилян, тренер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал о целях спортсменки, а также о психологическом настрое перед стартами.

    «Все проблемы спортсмена – психологические. Так или иначе, как бы он ни работал на тренировках, все будет зависеть от того, каким он предстанет на основном форуме. Там он встречается с дополнительными психологическими препятствиями.

    Задача тренера – добиться того, чтобы все эти препятствия – зрители, соперники рядом, ответственность – работали на спортсмена.

    И в нашем случае важнейшим фактором были все эти передряги с получением нейтрального статуса, выступление в нем. Конечно, это давит. Но кто может это все выдержать – творит чудеса. Вот цель моей психологической работы.

    В стрессовом состоянии человек либо закрепощается, либо творит чудеса, исчерпывая внутренний резерв. Работа над этим – целенаправленный процесс.

    После такого триумфального сезона какова цель на следующий? Мировой рекорд?

    – Мировой рекорд – ни в коем случае не цель. Цель – прыгнуть как можно выше, улучшить свой лучший результат.

    Регалии, звания, рекорды – это не во главе угла и не панацея. Рамки всегда мешают. Делаем то, что можем. И чтобы ничего не отвлекало. Мой принцип: в работе – никаких границ», – сказал Габрилян.

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