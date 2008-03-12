IAAF потребовала от ВФЛА возместить расходы рабочей группы и судебные издержки

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) одним из критериев для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвала возмещение расходов рабочей группы IAAF и судебных издержек.

«ВФЛА для полного восстановления членства в IAAF, помимо прочих критериев, должна возместить IAAF все расходы, понесенные международной федерацией, рабочей группой IAAF, Спортивным арбитражным судом ( ), а также расходов, понесенных IAAF по рассмотрению заявок российских спортсменов для участия в международных стартах в нейтральном статусе», – говорится в пресс-релизе .

Также критериями восстановления ВФЛА являются признание доклада и восстановление в правах Российского антидопингового агентства ( ).