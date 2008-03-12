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    IAAF потребовала от ВФЛА возместить расходы рабочей группы и судебные издержки

    Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF РУСАДА CAS Ричард Макларен

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одним из критериев для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) назвала возмещение расходов рабочей группы IAAF и судебных издержек. 

    «ВФЛА для полного восстановления членства в IAAF, помимо прочих критериев, должна возместить IAAF все расходы, понесенные международной федерацией, рабочей группой IAAF, Спортивным арбитражным судом (CAS), а также расходов, понесенных IAAF по рассмотрению заявок российских спортсменов для участия в международных стартах в нейтральном статусе», – говорится в пресс-релизе ВФЛА

    Также критериями восстановления ВФЛА являются признание доклада Ричарда Макларена и восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

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