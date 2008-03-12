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    Сергей Шубенков: «Уже давно не понимаю, что происходит в IAAF в плане заседаний и решений»

    Теги бег сборная России IAAF Сергей Шубенков

    Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал информацию о возможном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах. 

    Ранее сообщалось о том, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) может запретить российским атлетам участвовать в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе. 

    «Понятия не имею, как это воспринимать. Я уже давно не понимаю, что происходит там в плане этих заседаний и решений… Ну, сказал и сказал. Выбора другого нет, я в любом случае готовлюсь и тренируюсь», – сказал Шубенков. 

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