IAAF продлила отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Об этом стало известно после пресс-конференции, посвященной заседанию рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА.
«Рабочая группа рекомендовала совету продлить отстранение ВФЛА. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», – сообщил глава рабочей группы Руне Андерсен.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате чего ВФЛА была отстранена. Российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.