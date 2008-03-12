IAAF продлила отстранение ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

Об этом стало известно после пресс-конференции, посвященной заседанию рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА.

«Рабочая группа рекомендовала совету продлить отстранение ВФЛА. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», – сообщил глава рабочей группы .

В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате чего ВФЛА была отстранена. Российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.