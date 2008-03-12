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    IAAF продлила отстранение ВФЛА

    Теги допинг ВФЛА IAAF Руне Андерсен

    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

    Об этом стало известно после пресс-конференции, посвященной заседанию рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА. 

    «Рабочая группа рекомендовала совету продлить отстранение ВФЛА. Совет утвердил, что отстранение ВФЛА сохраняется», – сообщил глава рабочей группы Руне Андерсен

    В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате чего ВФЛА была отстранена. Российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. 

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