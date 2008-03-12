Олимпийская чемпионка Джебет подозревается в употреблении допинга

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в беге на 3000 м с препятствиями, представительница Бахрейна Рут Джебет подозревается в употреблении допинга, сообщает The Guardian.

По сообщению ряда источников, на которые ссылается издание, Джебет сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество эритропоэтин (EPO).

«Я удивлен и шокирован. Я абсолютно ничего не знаю. Пытался дозвониться до Рут, но она не отвечает. У меня нет абсолютно никакой информации», – прокомментировал ситуацию агент Джебет Марк Корстьенс.

21-летняя спортсменка является обладательницей мирового рекорда на дистанции 3000 м с препятствиями.