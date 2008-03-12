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    Олимпийская чемпионка Джебет подозревается в употреблении допинга

    Теги бег допинг сборная Бахрейна Рут Джебет

    Олимпийская чемпионка Рио-2016 в беге на 3000 м с препятствиями, представительница Бахрейна Рут Джебет подозревается в употреблении допинга, сообщает The Guardian.

    По сообщению ряда источников, на которые ссылается издание, Джебет сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество эритропоэтин (EPO).

    «Я удивлен и шокирован. Я абсолютно ничего не знаю. Пытался дозвониться до Рут, но она не отвечает. У меня нет абсолютно никакой информации», – прокомментировал ситуацию агент Джебет Марк Корстьенс.

    21-летняя спортсменка является обладательницей мирового рекорда на дистанции 3000 м с препятствиями.

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